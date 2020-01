I migliori momenti del decennio per il Grosseto Calcio

GROSSETO – Con l’arrivo del 2020 si chiude una decade tra gioie e dolori per il Grosseto calcio. Partendo dall’inizio, è impossibile non sottolineare come gli anni che vanno dal 2007 fino al 2013 (ovvero i primi quattro del decennio appena terminato) hanno riservato tante soddisfazioni alla squadra toscana, che è stata grande protagonista nel campionato di Serie B.

La prima storica stagione in Serie B del Grosseto vede Giorgio Roselli sedersi in panchina al posto di Cuccureddu, per poi essere sostituito in corsa da una vecchia conoscenza della Serie A in Italia, ovvero l’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli. Dalla stagione 2008/2009 la società affida la panchina ad Elio Gustinetti, che risulta essere, anche se per pochi mesi, il primo allenatore del decennio che ha appena terminato.

I primi anni del decennio 2010-2020 in Serie B

Nonostante tutto, Gustinetti stava guidando molto bene la squadra, che in quel momento era terza in classifica. L’esonero, stando al comunicato diffuso da parte della società è arrivato per colpa di alcune dichiarazioni che l’allenatore ha rilasciato in ambito extra-calcistico, discorrendo sugli emolumenti corrisposti (o meno) dal Grosseto ai suoi tesserati. Nel primo anno del nuovo decennio, è Pinilla sicuramente il giocatore che i tifosi toscani non potranno mai dimenticare.

In quella stagione, infatti, l’attaccante cileno sigla addirittura 24 reti in 24 partite, con una media davvero pazzesca di un goal a partita. Tutto questo, però non è sufficiente, visto che l’infortunio proprio al sudamericano e la mancanza di una certa costanza di rendimento, affossano le speranze di qualificazione ai playoff della squadra maremmana, ma in assoluto rimane la stagione più importante di tutti gli ultimi vent’anni.

Dopo due stagioni in cui la salvezza viene sempre centrata per il rotto della cuffia alla penultima giornata, il Grosseto deve fare i conti con il processo correlato alla questione calcioscommesse, ma in realtà la retrocessione in Lega Pro avviene in maniera indipendente rispetto alle questioni giudiziarie. La data, purtroppo da dimenticare per i tifosi toscani, è quella del 16 aprile 2013, giorno in cui la sconfitta in casa del Brescia, porta il Grosseto in Lega Pro dopo ben sei anni nella serie cadetta.

Sempre durante quella stagione, è da segnalare un cambio nelle alte sfere dirigenziali: Piero Camilli non è più presidente, il ruolo rimane vacante, ma al timone della società ora ci sono i figli maschi di Camilli, ovvero Luciano e Vincenzo. Il biennio che la squadra maremmana disputa in Lega Pro è solamente l’anticipo di un vero e proprio terremoto sportivo.

Patron Camilli prende la decisione di non iscrivere il Grosseto in Lega Pro, nonostante i conti siano comunque a posto, come risulta dal certificato emesso dalla Covisoc qualche giorno prima. Dal 2015 al 2017, segue una parentesi ricca di tumulti e di problemi, con il tentativo del Comune di Grosseto di riorganizzare l’attività sportiva calcistica in città.

La vittoria della Coppa Italia Dilettanti Toscana e il ritorno in Serie D le due gioie della seconda parte del decennio

La data più brutta nella storia del Grosseto Calcio è quella dell’estate 2017, quando la società non fa pervenire alcuna domanda di iscrizione ad un campionato e subisce la radiazione da parte della FIGC. Il 18 luglio 2017, sono gli imprenditori maremmani Mario e Simone Ceri che, con l’ok di tutte le componenti coinvolte, riescono a far mutare il nome dalla società di cui erano titolari, ovvero l’Associazione Calcio Roselle, all’Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Grosseto 1912.

Una piccola gioia arriva il 10 gennaio 2018 in quel di Firenze, dove il Grosseto vince la Coppa Italia Dilettanti Toscana 2017-2018. Il 31 marzo 2019 un’altra data da segnare con il circolino rosso: dopo la trasferta di Cecina, il club maremmano torna in Serie D.