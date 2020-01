Grosseto, a Foligno per il primo vero esame di maturità

GROSSETO – Continua la preparazione per la sfida contro il Foligno. Una trasferta insidiosa, che i giocatori biancorossi stanno preparando con il massimo impegno. Oggi pomeriggio l’allenamento, che si è tenuto sul sintetico del Centro sportivo di Roselle, ha visto la squadra impegnata nel solito allenamento tattico attacco contro difesa e una buona dose di palle inattive: da sempre un punto fisso nell’allenamento settimanale di mister Magrini. Tutti presenti ad eccezione del giovane Tommaso Rosi, ancora fermo per un problema alla gamba destra.

Domani mattina, dalle 10, rifinitura sul terreno del Palazzoli, dove Magrini proverà la formazione anti Foligno. La squadra di mister Armillei non se la sta passando benissimo, visto che è reduce da tre sconfitte consecutive e cerca a tutti i costi il riscatto proprio tra le mura amiche dello stadio Enzo Blasone, dove chiamerà a raccolta i propri tifosi contro il Grosseto. Non ci sarà l’attaccante Peluso, autore di 8 reti con la maglia azzurra, e questo sicuramente sarà un vantaggio da sfruttare, nonostante la partita rimanga comunque piena di insidie per la truppa maremmana.

Una partita fondamentale anche per via dello scontro tra la capolista Monterosi e lo Scandicci, una delle rivelazioni della stagione, che occupa al momento il terzo posto in classifica a sole due lunghezze dal Grosseto.