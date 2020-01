Gli Juniores del Follonica Gavorrano sfidano l’ultima Tuttocuoio, big match con la Virtus per i Giovanissimi

FOLLONICA – Primo impegno casalingo dell’anno per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che, sabato alle 14,30 allo stadio “Nicoletti” di via Sanzio, ricevono la visita del fanalino di coda Tuttocuoio. Per i ragazzi di Giulio Biagetti, reduci da una bella prestazione sul campo della Fezzanese, è una buona occasione per conquistare una vittoria da tre punti che manca addirittura dal 12 ottobre (1-0) alla Lucchese. “Ai ragazzi – dice mister Biagetti – ho chiesto di entrare in campo con lo stesso spirito e lo stesso approccio alla gara mostrato nello scorso fine settimana. Il Tuttocuoio non va assolutamente sottovalutato per evitare brutte figuracce”.

All’andata il Follonica Gavorrano s’è imposto in trasferta per 5-0, ma gli avversari di turno nelle ultime uscite si sono ben comportati, portando a casa anche un punto sul campo del Ghivizzano.

Il tecnico maremmano dovrà fare i conti con la lunga lista di assenze che comprende Carpentiero, Giustarini, Manollari, Avenoso, Zanaboni. Dalla prima squadra dovrebbero arrivare il portiere Francesco Ombra, autore di alcune ottime partite con la Juniores, e il difensore Cristian Farini, tornato a disposizione di Indiani dopo un infortunio.

Il programma del 15° turno: Aglianese-Ponsacco, Aquila Montevarchi-Città di Pontedera, Follonica Gavorrano-Tuttocuoio, Ghivizzano-Fezzanese, Us Grosseto-Lucchese, Real Forte Querceta-Sangiovannese, San Donato Tavarnelle-Seravezza.

La classifica: Sangiovannese 31 punti; Aquila Montevarchi 28; Fezzanese 25; Real Forte Querceta 24; GhiviBorgo 22, San Donato Tavarnelle 20; Aglianese 19; Ponsacco 16; Seravezza, Follonica Gavorrano e Us Grosseto 14; Lucchese 11; Tuttocuoio 1.

Turno forzato di riposo per gli Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano dopo la rinuncia dell’Orbetello. I ragazzi di Marco Cacitti condividono la seconda posizione con l’Argentario, a quota 23 punti, a sette lunghezze dalla capolista Paganico.

Gli Interprovinciali 2004 ospitano invece domenica alle 10,30 allo stadio Nicoletti di Follonica il Paganico. Domenica alle 10,30 al Baldaccheri di Campi Alti si gioca il big match del campionato Giovanissimi provinciali: il Follonica Gavorrano, quarto in classifica con 24 punti, riceve la visita della Virtus Maremma, seconda con 28 punti, alle spalle dell’Us Grosseto (33), Un successo permetterebbe ai biancorossoblù di avvicinarsi alla vetta. Turno casalingo anche per gli Interprovinciali 2006 che si confrontano con il Vada sabato alle 15,30 al Baldaccheri.

I Pulcini A 2009, Pulcini B 2010 del Follonica Gavorrano e i Primi Calci 2011 e 2012 dei Leoni di Maremma e i Piccoli Amici 2013-2014 parteciperanno al Torneo della Befana, organizzato allo stadio “Elia Barbetti” di San Vincenzo. Una squadra di Primi Calci 2012 è stata invitata sabato pomeriggio al 3° torneo Feste di Natale, che si svolgerà al centro sportivo “Bui” di San Giuliano Terme.