Gea Grosseto, uno sguardo all’andamento nel campionato di Serie C Silver

GROSSETO – Il campionato di Serie C Silver in Toscana si sta dimostrando parecchio combattuto, ma soprattutto fin troppo ricco di ostacoli e di sorprese, in negativo, per la compagine del Gea Grosseto, che si trova al dodicesimo posto in classifica con 10 punti all’attivo.

Il bilancio fino ad ora non può di certo far sorridere, anche se in realtà manca poco al 50% di vittorie, con 5 partite portate a casa e 6 sconfitte, che sono valse 10 punti. Grosseto, in realtà, condivide la decima posizione con US Livorno Basket e Colle Basket ed è sufficiente veramente pochissimo per cambiare la stagione.

Gea Grosseto alla ricerca della continuità di rendimento

È la continuità di rendimento quello che fa la differenza e basta inanellare una serie di risultati positivi ed ecco che il campionato di Grosseto potrebbe voltare faccia da un momento all’altro. Vale la pena sottolineare come, in fondo, la classifica sia davvero cortissima, dal momento che la Libertas 1947 Livorno si trova in terza posizione a quota 14 punti, solamente a due vittorie di distanza.

Tra le mura domestiche, la Gea Grosseto senza ombra di dubbio riesce ad esprimersi molto meglio, trovando un maggiore equilibrio a livello difensivo e aumentando la produzione dal punto di vista offensivo. È bene ricordare, però, come Grosseto possa contare anche su un turno da recuperare, dal momento che la settima giornata in casa contro Pallacanestro Valdera non è stata disputata e verrà giocata il prossimo 15 gennaio.

In realtà, la stagione era partita veramente bene, visto che la squadra maremmana era riuscita ad espugnare, anche a sorpresa, il campo del Terranuova all’esordio con il punteggio di 72-80. Nella seconda giornata, poi, la netta vittoria per 88-68 contro Liburnia ha portato in dote altre due punti di tutto rispetto, evitando di concedere qualsiasi cosa ad una squadra che non ha ancora raccolto alcun punto in campionato.

Non c’è due senza tre: questo si aspettavano i tifosi di Grosseto, che sono rimasti però scottati dalla sconfitta sul campo di Empoli con il punteggio di 71-55, in un match che non è mai stato in discussione e che la Gea non ha mai dato l’impressione di poter portare a casa.

Alla quarta giornata ecco sbarcare a Grosseto il centro minibasket Carrara: partita molto equilibrata, con i padroni di casa che la spuntano proprio nel finale, 62-59. Altro impegno casalingo per la Gea Grosseto alla quinta giornata, ma questa volta l’ostacolo è decisamente più fuori dalla portata: infatti, di fronte c’è il Dany Basket Quarrata, attualmente secondo in classifica, che non lascia scampo e si impone 58-87.

In casa Grosseto riesce a trovare prestazioni migliori

Alla sesta giornata la trasferta sul campo del Colle Basket non porta nulla di buono, ma solo una sconfitta punto a punto 71-67. Dopo il match che non si è giocato contro Valdera, è arrivata la netta caduta sul campo di Siena, 95-71, con una prestazione difensivamente a dir poco da dimenticare. La nona giornata, invece, ha portato in dote un’ottima vittoria contro la Libertas 1947 Livorno, attualmente terza nella graduatoria, con il punteggio di 73-54.

Un’ulteriore conferma di come Grosseto si esprima meglio in casa e soprattutto di come sia sufficiente trovare un po’ di continuità per fare il salto di qualità in questa stagione. La vittoria di misura, 48-49, sul campo di Carrara ha preceduto la sconfitta, dignitosa, in casa contro la capolista Folgore Fucecchio (60-70), mentre nell’ultima giornata la US Livorno Basket ha avuto la meglio con il punteggio di 62-56.