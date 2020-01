Gea Basketball, trasferte pisane per Under 13 e Prima Divisione. Under 14 contro la leader Piombino

GROSSETO – Tornano in campo le formazioni giovanili della Gea Basketball. La Sposta-Menti Under 18 gold di Pablo Crudeli affronterà il Sancat Firenze nella seconda gara della seconda fase martedì 14 alle 21 al Palasport di via Austria. L’obiettivo è proseguire la crescita tecnica, cercando di togliersi qualche soddisfazione. Gli Under 15 silver, guidati da Alessandro Goiorani, fanno visita domenica mattina alle 12 alla Virtus Siena, mentre gli Under 13 di Lorenzo Morgia sono di scena domenica alle 11 sul parquet dello Ies Pisa.



In campo femminile, inizia domenica il campionato Under 16 Bronze, con la Gea di Andrea Ciolfi impegnata sul campo della Pallacanestro Massa alle 17,30. Le grossetane puntano ad iniziare nel migliore dei modi per diventare subito protagoniste. Impegno terribile per le Under 14 di Luca Faragli che domenica alle 11,30 in via Austria ospitano l’imbattuta capolista Piombino (9 successi su 9). Le terribili ragazzine biancorosse, reduci dal successo nel Torneo della Befana di Siena, sono quarte con otto punti.

La formazione di Prima divisione scenderà sul parquet di Pisa venerdì 17 alla 19 per confrontarsi con il Cus.