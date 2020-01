Ferme due rose su tre dell’Hc Castiglione, in campo solo gli Under 17 nel derby

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana a scartamento ridotto per l’Hc Castiglione: due squadre su tre osservano il proprio turno di riposo. Si tratta della serie B, con il campionato che parte proprio in questo fine settimana e i biancocelesti che dopo l’ottima impressione destata in coppa Italia, avranno il turno di stop previsto dal calendario proprio alla prima giornata; ferma anche la Under 13 di Gigi Brunelli: i piccolini saranno fermi in questo turno per motivi di calendario.



Unica squadra a scendere in pista sarà la Under 17 di Biancucci, che sarà di scena al Casa Mora in un derby quasi proibitivo per i giovani biancocelesti, che affronteranno il Grosseto secondo in classifica e con al proprio attivo tutte vittorie ed una sola sconfitta con la capolista Spv Viareggio. Ma le grandi prestazioni fornite dalla squadra al torneo di Bassano e le ultime incoraggianti gare in campionato, da ricordare la sfortunata sconfitta interna 2-3 contro i leader viareggini, lasciano comunque buoni spiragli di speranza di potersela giocare alla pari con i più quotati biancorossi. I convocati di Biancucci: Donnini, Magliozzi, Guarguaglini, Mantovani L., Mantovani M., Perfetti, Santoni.