Al via “For me baby”: contributo in buoni acquisto per i neo genitori. Come ottenerlo

FOLLONICA – E’ stato pubblicato l’avviso pubblico del progetto “For my baby”, rivolto ai genitori di bambini nati o adottati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica.

E’ così possibile ottenere un contributo straordinario sotto forma di buoni acquisto per la prima infanzia, compresi i farmaci omeopatici e i farmaci da banco spendibili presso le Farmacie e Parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Le domande di ammissione al contributo, redatte sull’apposito modello, possono essere presentate entro venerdì 28 febbraio 2020, a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo raccomandata ( che deve pervenire all’ente entro il 28 febbraio 2020) , oppure inviate tramite PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it .

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblico del progetto “For my baby” sulla rete civica www.comune.follonica.gr.it nella sezione servizi socio educativi, dove è reperibile anche l’apposito modello per la domanda.

In alternativa, è possibile rivolgersi agli uffici socio-educativi in via Roma 47, nei giorni e orari di apertura al pubblico.

ELENCO FARMACIE E PARAFARMACIE CONVENZIONATE

FARMACIA COMUNALE : via Litoranea n. 89

FARMACIA COMUNALE 2 : via Cassarello

FARMACIA S.ANTONIO : via Colombo n.39

FARMACIA SALUS : via della Repubblica n.67

FARMACIA SAN RAFFAELE : via Bicocchi n.55/B

FARMACIA SAN MICHELE : via F. Petrarca n°1

PARAFARMACIA S.CATERINA : via Ugo Bassi n.13

PARAFARMACIA S.LEOPOLDO : via Cassarello n.60

PARAFARMACIA di LORI STEFANO : via Massetana c/o Centro commerciale Pam