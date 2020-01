Uomo muore schiacciato sotto il trattore. Incidente in campagna

PITIGLIANO – Un uomo di 70 è morto in un incidente in campagna. L’uomo, che stava lavorando in campagna, nel comune di Pitigliano, sembra sia rimasto schiacciato tra il trattore e la benna.

L’incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi nel comune di Pitigliano. Si tratta di un incidente sul lavoro. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e la medicina del lavoro della Asl.

A settembre, un altro uomo, sempre di 70 anni, era rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando la terra nella zona di Montemerano; mentre ad agosto a morire schiacciato sotto il trattore era stato un altro uomo, nel comune di Roccastrada. Un altro incidente mortale era invece avvenuto a Manciano a giugno scorso.

