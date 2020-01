Terzo round del campionato d’inverno Uisp con il percorso di Scarlino

SCARLINO – Terza tappa del campionato d’inverno mountain bike Uisp. Il trofeo Scarlino, organizzato dal Team Bike Perin, si corre domenica 12 gennaio.

La partenza sarà alle 10 in via Roma (e-bike alle 9,45, con ritrovo dalle 8 davanti al municipio). Il percorso sarà in circuito, con tre giri, per 21 chilometri complessivi. Premiazioni ai primi tre di ogni categoria.

Per informazioni 3331742560 e 3357489479.