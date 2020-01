“Più sicuri insieme: campagna sicurezza per gli anziani”: in prefettura un incontro per tutti

GROSSETO – Mercoledì 15 gennaio, alle 11 in Prefettura, il convegno organizzato da Anap Confartigianato Grosseto “Più sicuri insieme: campagna sicurezza per gli anziani”.

“Ogni forma di truffa è da considerarsi odiosa, ma quelle fatte a danno delle fasce più deboli, come gli anziani, sono da considerarsi veramente ripugnanti – commentano da Confartigianato -. Da un lato infatti provocano un danno al patrimonio della persona derubata, dall’altro spesso fanno sorgere delle ripercussioni psicologiche a chi già si sente poco capace e vecchio, alimentando quel senso di disistima con cui molti convivono”.

“Per cercare di limitare il fenomeno fornendo semplici informazioni e accorgimenti pratici – continuano -, Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato Grosseto, che conta oltre 1800 iscritti, e Prefettura di Grosseto hanno organizzato il convegno aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Più sicuri insieme, Campagna sicurezza per gli anziani”. Obiettivo della mattinata, la seconda su questo tema organizzata da Anap a Grosseto, è quello di diffondere una maggiore consapevolezza sui potenziali rischi e avviare un percorso per potenziare il senso civico attraverso un accordo con enti locali ed associazioni per creare una rete relazionale di supporto agli anziani”.

“Fondamentale – concludono da Confartigianato – sarà anche far capire alle vittime che la denunciare della truffa va sempre fatta e che non si deve essere sopraffatti dal senso di vergogna”.

Ecco la scaletta degli interventi: saluto del prefetto di Grosseto Fabio Marsilio; saluto ed intervento del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna; saluto ed intervento del presidente provinciale Anap Renato Amorosi.

Seguiranno gli interventi di Giovanni Lamioni, presidente Confartigianato Grosseto, Angelo Galletti, presidente regionale Anap, Domenico Ponziani, questore di Grosseto, Carlo Bellotti, comandante provinciale Carabinieri, Antonio Del Gaizo, comandante provinciale Guardia Di Finanza, e Fabio Menicacci, segretario nazionale Anap.