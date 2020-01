Il libro origami vince la competizione tra le scuole Batignano e i suoi presepi

GROSSETO – Si è chiusa con la premiazione delle creazioni delle scuole grossetane la manifestazione “Batignano e i suoi presepi”.

A vincere il concorso è stato l’istituto comprensivo Grosseto 6, precisamente la scuola di via Montebianco con la classe II C e la referente Tiziana Tozzi: i bambini hanno creato un presepe a forma di libro che ha conquistato la giuria per l’originalità e l’accuratezza nella realizzazione.

Tra i partecipanti anche le scuole grossetane di via Salvo d’Acquisto (via Jugoslavia), via Sicilia, Roselle, Nomadelfia, Batignano e del Cottolengo. A premiare i vincitori, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, c’era l’assessore Fabrizio Rossi.