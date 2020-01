Conto alla rovescia per il Carnevale di Follonica: nell’attesa debutta la pagina Facebook ufficiale

FOLLONICA – Conto alla rovescia per l’edizione 2020 del Carnevale di Follonica che quest’anno vivrà il suo clou nelle quattro domeniche di febbraio. Si inizia domenica 2 febbraio con la prima sfilata dei carri degli otto rioni in gara per poi continuare con la seconda sfilata domenica 9 febbraio, la terza domenica 16 febbraio e la quarta e ultima sfilata il 23 febbraio.

A precedere l’inizio dei corsi mascherati, come è ormai tradizione, sabato 18 gennaio, alle 16,30, è in programma il Follostrello, il festival della canzonetta del carnevale insieme alla presentazione ufficiale dei bozzetti dei carri e delle reginette che concorreranno alla elezione di miss Carnevale.

E nell’attesa dell’inizio di questa edizione 2020, propri in questi giorni ha debuttato sul web la pagina Facebook ufficiale del Carnevale di Follonica: www.facebook.com/carnevaledifollonica/. Non solo facebook però perché il Carnevale di Follonica ha anche il suo sito web ufficiale: www.carnevalefollonichese.it e il suo profilo Instagram: www.instagram.com/carnevaledifollonica/. E come accade ormai da diversi anni lanciamo anche per questo 2020 l’hashtag di questa edizione: #carnevalefollonica2020.