Befana sportiva per gli Aquilotti e gli Scoiattoli del Follonica Basket

FOLLONICA – Presenti anche i due gruppi Aquilotti e Scoiattoli del Follonica Basket ai tornei della Befana a San Vincenzo e Donoratico, utilissimi per accumulare esperienza e per restare attivi in attesa della ripartenza dei campionati di appartenenza.

I più piccoli Scoiattoli delle annate 2011-2012 hanno disputato una serie di 3 vs 3 assieme a San Vincenzo, Biancorossa Grosseto e Cecina. Ogni società portava più squadrette per un totale di 12 divisi in più gruppi. Al termine delle partite i due gruppi azzurri ottenevano un dignitoso 6° e 8° posto, subendo soltanto nelle partite contro Cecina decisamente più esperta ed attrezzata.



A Donoratico invece gli Aquilotti si sono invece classificati al 4° posto in un torneo disputato su due giorni di gare dietro ai padroni di casa, US Livorno e Valdera. A penalizzare relativamente i piccoli follonichesi l’essere una rosa prevalentemente da bambini del 2010, mentre molte altre squadre presentano roster di soli 2009.

Per entrambi i gruppi buona esperienza, utile anche per i genitori che possono vedere quanto formativo possa essere lo sport del minibasket.

Sabato 11 gennaio i due gruppi ripartono con i loro impegni in campionato: gli Aquilotti affrontano alle ore 17.30 al Palagolfo di Follonica il Basket Costa d’Argento Orbetello mentre gli Scoiattoli giocheranno subito dopo alle ore 19 con avversari di giornata la Biancorossa Grosseto.