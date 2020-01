Al via la raccolta fondi per acquistare un’ambulanza pediatrica. Ecco come partecipare

ORBETELLO – Tutti i soci Unicoop Tirreno potranno aiutare la Croce rossa della Costa d’Argento nella raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un’ambulanza pediatrica, attrezzata per soccorrere neonati, bambini e mamme della vastissima provincia di Grosseto.

Negli ultimi anni la chiusura dei punti nascita degli ospedali più piccoli ha reso, infatti, i viaggi in ambulanza verso Grosseto e Orbetello particolarmente delicati per la salute di donne e bambini, con crescenti casi di parto durante il tragitto: per questo serve un mezzo altamente tecnologico e specializzato.

La donazione può essere fatta nei supermercati Coop di Orbetello, Albinia, Fonteblanda, Porto Ercole e Porto Santo Stefano, sia consegnando l’apposita cartolina (scaricala a questo LINK) alla cassa per donare 200 punti a cartolina (ossia 2 euro), che andando al punto di ascolto per donare i punti senza limitazioni, oppure facendo un bonifico alla Croce Rossa – IBAN: IT19F 08851 72322 0000 002021 29 – Causale: ambulanza pediatrica.