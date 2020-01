Nido di Fate: la premiazione a teatro

ARCIDOSSO – Nelle giornate del 4 e 5 gennaio in un affollatissimo Teatro degli Unanimi di Arcidosso, alla presenza delle Autorità si è svolta in tre eventi la premiazione del Premio Letterario Amiatino “Nido di Fate”: sabato in due turni sono stati festeggiati tantissimi alunni della scuola primaria di Arcidosso (sezione Piccoli scrittori), mentre domenica con un unico evento sono stati salutati e premiati con vari riconoscimenti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado di Arcidosso (sezione Scrittori in erba) e delle scuole secondarie di 2° grado della Regione Toscana (sezione Giovani scrittori).

Il vincitore Oliver Serini frequenta l’Istituto Enogastronomico di Massa Marittima, Anna Capuccini e Marta Bizzarri seconde classificate frequentano il Liceo delle Scienze Umane di Arcidosso e il Liceo Classico di Massa Marittima, Anya Crocetti e Melissa Sarti terze classificate frequentano il Liceo Classico di Aulla.

La vincitrice Premio AVIS Sharon Sterpin frequenta il Liceo Buonarroti di Pisa mentre l’altro vincitore ex-aequo Alessandro Arieti insieme alle seconde classificate Alessia Cammeletti e Ginevra Lollerini il Liceo Scientifico di Cecina. Anna Capuccini vince anche il “Premio Vallati Miglior giovane scrittore amiatino”.

Tantissimi i giovani provenienti da varie parti della Toscana: tanto calore ed entusiasmo anche da parte delle famiglie che li accompagnavano, per tante un’occasione preziosa per scoprire le bellezze del territorio amiatino.

Nell’evento di domenica i finalisti della sezione Scrittori in erba si sono distinti sul palco per simpatia e spontaneità, trascinati da Mario Malinverno che li stuzzicava nella gara per aggiudicarsi il premio “Lappa Pitch”, uno dei due premi speciali in palio. L’altro premio speciale era il “Lappa Writer”, da assegnare a chi avesse interpretato in modo più originale uno dei due temi assegnati, abbi cura di me e una storia a km zero. Vincitrice Matilde Montani della classe prima (200 euro), seguita da Filippo Minucci, Elisa Bechini e Giacomo Fusi (anche per loro premi in denaro)

I più grandi, i Giovani scrittori, sono saliti più volte sul palco con la loro bellezza, eleganza e bravura: delle tante decine di racconti pervenuti da tutta la Toscana sono stati estratti piccoli brani che sono andati a comporre un testo unico in cui è stata ricreata una tipica storia adolescenziale di amore, caduta, e rinascita, ovvero un percorso alla ricerca della felicità, che è anche il tema sul quale ognuno si era cimentato in modo creativo e brillante; il testo è stato letto durante la cerimonia suddiviso in tre atti.

Si segnalano anche i seguenti riconoscimenti:

Menzione Speciale “Nido di Fate” a Marta Tomaselli del Liceo Artistico di Pistoia per un lodevole saggio sulla felicità (extra-concorso), Sofia Maestrini del Liceo Classico di Massa Marittima, Rachele Bolognini dal Liceo Classico di Montecatini Terme, Sara Allal dal Liceo Scientifico di Pisa e Chiara di Muro dal Liceo Scientifico di Capannori.

Menzione “Giovani Promesse” a Marta Bizzarri (come sopra), Vittoria Valsecchi dell’ISIS di Arcidosso, Elena Amheti del Liceo Classico di Aulla e Samuele Maka del Polo Tecnologico di Grosseto.

I vincitori assoluti della sezione Scrittori in erba e Giovani scrittori sono stati premiati dal sindaco Jacopo Marini che durante la cerimonia ha anche citato una poesia di Eugenio Montale attinente al tema della felicità; i vincitori dei Premi Avis sono stati premiati dal presidente Avis locale Sergio Bresciani.

Tanti i soggetti che credono in questa iniziativa e che si ringraziano: amministrazione comunale per aver patrocinato l’evento, Avis per il contributo dato nelle premiazioni di quattro studenti, Associazione turistica Pro loco per il patrocinio e per aver offerto i premi ai partecipanti della scuola primaria, della scuola media e delle scuole superiori.

Importante l’apporto della Life-coach Luisa Rosini che ha aggiunto ulteriori gratificazioni ai ragazzi. Si ringraziano altresì Vallati s.r.l. per aver sostenuto il Premio al Miglior giovane scrittore amiatino, e Luisa Rosini che ha sostenuto il premio assegnato a uno dei due terzi classificati, e quindi Farmacia Ugurgieri, Ottica Colombini, Bar Centrale che insieme a Pro loco hanno sostenuto il premio assegnato a uno dei due secondi classificati. Si ringraziano anche Why Not e l’Edicola Nanni.

Per il buffet offerto durante i tre eventi si ringraziano Corsini Biscotti, Fantoni Lisetta, Bindi Luciano e Panificio Francesco, mentre per la collaborazione artistica, il Mondo Magico e Michele Guidarini.

Si ringraziano anche Mario Malinverno, Lorella Minelli, Omozitto e Filippo Bardelli per la brillante presentazione degli eventi.

Un grazie particolare alla presidente della giuria Isetta Ragnini e con lei a tutti i giurati e all’intero Comitato Letterario Nido di Fate, e ad Adriano Crescenzi per le attività di coordinamento e di intrattenimento degli ospiti che ha condotto alla scoperta delle bellezze locali.

Il Premio letterario è un concorso a tutti gli effetti: non diverso dalle competizioni canore o sportive a cui i bambini partecipano fin dalla più tenera età, oltre ad offrire una preziosa occasione per esercitarsi nella scrittura creativa, questa prova invita a tirare fuori il meglio di sé, educa al confronto con l’altro, al rispetto, e al senso della “prova”.

Grazie, quindi, a tutte le scuole che hanno collaborato e che hanno promosso il Premio presso gli alunni ma, soprattutto, grazie alle Famiglie che hanno dato il consenso e quindi grazie a tutti i piccoli e giovani partecipanti, che sono il vero e unico motore di questo Premio che si avvia a diventare un appuntamento culturale fisso ad Arcidosso, il primo nel suo genere in tutta l’Amiata.

Seguirà nei prossimi mesi il debutto della prima edizione “adulti”.