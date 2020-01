Vetulonia da applausi, Montemerano battuto e scavalcato. Pari fra Senzuno e Boccheggiano

GROSSETO – Tempo di recuperi per i campionati Elite Uisp. Si gioca soprattutto nel girone Sud e la notizia più importante arriva da Vetulonia dove gli Etruschi piegano di misura il Montemerano volando al comando della classifica. I panettoni fanno male alle big, considerando che anche il Paganico cade, in casa, contro un mai domo Sant’Angelo che s’impone con il minimo scarto. Sempre più corta la classifica nella quale risale posizioni l’Alberese, dopo lo squillante 3-0 al Seggiano. Molto bene il Granducato, che torna al successo sbancando 4-2 Campagnatico.

Nel girone Nord mezzo passo falso per il Senzuno, che non va oltre il pareggio (1-1) a Boccheggiano, rendendo ancora più incerta la corsa alla prima posizione. Torna alla vittoria il Torniella, che piega per 3-0 l’Atletico Grosseto.

Girone Nord

Recuperi

Boccheggiano-Senzuno 1-1

Torniella-Atletico 3-0

Disperata-Chiusdino mercoledì 8 Gennaio

Classifica

Montemazzano 22

Gavorrano 21

Senzuno 19

Massa 18

Torniella 12

Chiusdino 10

Ribolla 7

Disperata 6

Venturina 6

Boccheggiano 5

Atletico Grosseto 1

Girone Sud

Recuperi

Alberese-Seggiano 3-0

Vetulonia-Montemerano 1-0

Paganico-Sant’Angelo 0-1

Magliano-Polverosa 1-0

Campagnatico-Granducato 2-4

Argentario-New Team mercoledì 8 gennaio

Classifica

Etrusca Vetulonia 19

Montemerano 17

Paganico 16

Polverosa 16

Alberese 13

Seggiano 12

Argentario 12

New Team Marsiliana 11

Campagnatico 10

Granducato 9

Sant’Angelo 9

Magliano 7