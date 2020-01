scarlinocoifiocchi chiude con 50 foto, a metà febbraio la mostra

SCARLINO – Il contest Instagram #scarlinocoifiocchi è stato un successo: sono state postate sul social media con l’hashtag dedicato all’iniziativa più di 50 immagini di Scarlino addobbata per Natale.

Ritratti della Rocca Pisana illuminata di rosso, ma anche scorci del capoluogo e del territorio comunale. Il contest è stato organizzato dal Comune di Scarlino in collaborazione con la community Instagram We Are IgersMaremma che adesso ha il compito di selezionare tutte le foto e sceglierne dieci che poi saranno stampate ed esposte in una mostra a metà febbraio.

«È stato emozionante – commenta il sindaco Francesca Travison – vedere Scarlino immortalata dai cittadini e dai turisti durante le festività natalizie: dalle immagini traspare l’affetto con cui quelle foto sono state scattate. Non saprei veramente quale scegliere per la mostra perché personalmente le ritengo tutte bellissime, ognuna racconta un’emozione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati prima delle festività: far percepire a tutti, cittadini e turisti, il clima natalizio. E il prossimo anno sicuramente faremo ancora meglio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al contest #scarlinocoifiocchi e a We Are IgersMaremma per la disponibilità e la collaborazione. Non resta che ammirare la mostra».

Gli instagramers entro la fine di gennaio selezioneranno tutte le foto postate e successivamente comunicheranno il verdetto all’Amministrazione comunale, che si occuperà della stampa e dell’allestimento della mostra in sala consiliare a Scarlino.