Ripartono i corsi di sci della Uisp: la domenica tutti in vetta

GROSSETO – È tempo di sci per la Uisp di Grosseto. I corsi organizzati dallo Sci Club Lo Scoiattolo del Cral Asl 9, tenuti dai maestri della scuola di sci del Monte Amiata, prenderanno il via domenica 12 gennaio in vetta.

Le iscrizioni sono possibili fino a giovedì 9 gennaio nella sede Uisp di viale Europa, entro le 18,30. Il ritrovo per ogni domenica sulla neve è fissato per le ore 10,30 con i bambini e ragazzi pronti a iniziare l’attività. Per il noleggio dei materiali (sci, scarponi e casco), tutti i punti sono convenzionati con lo Sci Club Lo Scoiattolo (va esibita la tessera) a 10 euro per l’intero materiale.

I maestri saranno supportati dagli operatori Uisp appositamente formati. Per i più piccoli e i principianti è finalmente in funzione un tapis roulant che faciliterà notevolmente la risalita.

Il viaggio da Grosseto è garantito da autobus gran turismo: per prenotazioni (obbligatorie) i numeri da contattare sono 329.2603570 e 366.6595005. La prima fermata è alle 7,30 in viale Uranio, l’ultima alle 8 in via Senese (ospedale).