Processo per gli incendi del 2017: il Comune si costituisce parte civile

GROSSETO – Il Comune Grosseto si costituisce parte civile nel processo per gli incendi registrati a giugno, luglio e agosto del 2017, in varie zone del territorio provinciale, tra cui alcune aree nel comune di Grosseto.

Il presunto colpevole dovrà infatti rispondere in udienza preliminare del reato che prevede la condanna per chiunque causi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

“Costituirci, come amministrazione comunale, parte civile nel processo contro il presunto autore degli incendi del 2017 – dicono il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco e assessore agli Affari generali, Luca Agresti – ci è sembrato un atto doveroso e dovuto a tutela del bene pubblico e dei cittadini”.

“Gli incendi hanno infatti causato un danno al patrimonio naturale e paesaggistico che è di tutti. Oltre al danno arrecato all’ambiente, non dimentichiamo poi che l’impegno incessante per lo spegnimento dei fuochi e per la salvaguardia di persone e cose è costato non poche risorse alle casse pubbliche – concludono -. Risorse che cercheremo di riavere indietro per poterle impiegare in altri servizi a favore dei cittadini e del territorio”.