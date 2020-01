GROSSETO – Temperature stabili in Maremma. Massime e minime nella giornata di mercoledì 8 gennaio non subiranno particolari variazioni rispetto a quanto visto nelle ore precedenti.

Così, nel capoluogo, minime attorno a 3 gradi e massime superiori a 10, che dovrebbero attestarsi intorno a +13. Piuttosto alta, quindi, l’escursione termica diurna, vicina ai 10 gradi. Più freddo, come sempre, nelle zone interne e nei comuni amiatini, con il termometro a quota 0.

Non sono previste precipitazioni: quella di oggi sarà un’altra giornata di sole. Il vento, ieri moderato, diventerà debole e non creerà problemi. Non sono previste precipitazioni.

