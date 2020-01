Il gruppo maremmano “I Malvagi” per la terza volta al “Festival Italia in musica” di Roma

GROSSETO – Il gruppo musicale grossetano “I Malvagi” per la terza volta al “Festival Italia in musica” di Roma.

“I Malvagi”, continuazione ideale dell’omonimo complesso musicale nato a Grosseto nella prima metà degli anni ’60 e scioltosi, poi, nei primi anni ’70, sono stati rifondati da Corrado Giusti nel 2012. Gli obiettivi che si sono prefissati sono sostanzialmente due: mantenere vivo, nei “giovani di ieri”, il ricordo delle più belle canzoni che hanno caratterizzato la musica leggera italiana dei mitici anni ’60 e ’70 e far scoprire ai giovani di oggi la magica atmosfera musicale che si respirava in quei favolosi anni.

Questi sono gli attuali componenti del complesso: Paola Simoni (voce), Enrico Conforti (chitarra e voce), Enrico Resta (batteria e voce), Crispino Ruggiero (basso) e Corrado Giusti (pianoforte e tastiere).

A luglio 2019 è uscito il loro primo cd dal titolo “Favolosi quegli anni”, prodotto da “Plauto produzioni musicali”.

“I Malvagi” hanno partecipato due volte, a Roma, al “Festival Italia in Musica”: il 19 febbraio 2019 (432ª puntata) e il 14 maggio 2019 (444ª puntata). Il 7 gennaio 2020 sono stati invitati a Roma per la terza volta. È possibile vedere questa puntata del “Festival Italia in musica”, in streaming, cliccando sui seguenti link:

SABATO 11 GENNAIO 2020, ALLE ORE 21.30 (“LAZIO TV”): http://www.laziotv.it/streaming/laziotv-live/

DOMENICA 12 GENNAIO 2020, ALLE ORE 18 (“ROMA CH 71″): http://www.laziotv.it/streaming/roma-ch71-live/

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020, ALLE ORE 21 (“TELE ROMA 1″): https://www.tvdream.net/web-tv/tele-roma-uno/

In alternativa si può vedere in tv su: Odeon (domenica 12 gennaio 2020, alle ore 22), “ONE TV CANALE 86″ (domenica 12 gennaio 2020, alle ore 22 e venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 21) e Gold tv (mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 21.30).

Per seguire “I Malvagi”, seguite la loro pagina facebook a questo LINK.