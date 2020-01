Successo del “Lotti” al premio letterario “Nido di fate”: in due sul podio e una menzione speciale

MASSA MARITTIMA – Anche quest’anno l’Istituto superiore “Lotti” di Massa Marittima si è distinto al premio letterario amiatino “Nido di fate”, organizzato da Pro loco e Comune di Arcidosso, piazzando ben tre studenti tra i finalisti della manifestazione.

“Alla ricerca della felicità” era il titolo del tema dell’edizione 2019-2020 sottoposto alla riflessione dei giovani scrittori delle scuole superiori della Regione Toscana.

Oliver Serini della classe VE dell’indirizzo professionale enogastronomico si è classificato al primo posto con il racconto intitolato “Il mio di’ di festa” in cui ha immaginato che l’amicizia nata tra il protagonista, un allegro garzone, e il poeta Giacomo Leopardi sia stata la molla per la composizione della famosa lirica “Il sabato del villaggio”. Il racconto è stato premiato per l’originalità e la delicatezza nell’affrontare un tema, la felicità, tanto caro e tanto dibattuto dallo scrittore di Recanati.

Sofia Maestrini, studentessa al quarto anno del Liceo classico, si è aggiudicata la menzione speciale della giuria con una lettera filosofica indirizzata alla vita, nella quale si è interrogata su cosa significa la felicità per le giovani generazioni e sulle modalità attuate per conseguirla. Inevitabile il riferimento ai “paradisi artificiali” baudeleairiani (droghe e alcool) a cui purtroppo i ragazzi di oggi ricorrono per raggiungere (a detta loro) attimi di sospensione dai problemi e dalle angosce che li attanagliano, ma che a lungo andare non fanno altro che aggiungere problemi a problemi.

Marta Bizzarri, altra liceale iscritta al secondo anno, è salita sul podio aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il secondo premio. Nel suo testo ha instaurato un dialogo con la felicità, senza rivelare all’inizio chi fosse l’interlocutore, ma lasciando che il lettore lo scoprisse mano a mano nel corso del testo.

Sono ormai vari anni che il Lotti si distingue tra gli istituti della Provincia e della Regione per la qualità della scrittura, la validità delle riflessioni e la creatività degli elaborati presentati nei concorsi letterari, con grande soddisfazione di studenti, insegnanti e della dirigente scolastica che si è complimentata con i partecipanti per gli ottimi risultati conseguiti.

Gli elaborati dei ragazzi iscritti al Liceo classico “San Bernardino degli Albizzeschi” verranno letti dagli autori stessi durante la “Notte dei licei”, manifestazione aperta a tutta la popolazione che avrà luogo il 17 gennaio presso l’aula magna dell’Istituto Lotti a partire dalle ore 18 e in occasione della quale saranno presentati anche altri lavori preparati dagli studenti iscritti.

Inoltre le aule e i laboratori dell’Istituto Lotti rimarranno aperti durante l’intera giornata del 18 e del 28 Gennaio per presentare ai ragazzi delle scuole medie del territorio e alle loro famiglie i cinque indirizzi che lo costituiscono: un’occasione da non perdere per conoscere meglio il piano di studi e le materie che caratterizzano i due indirizzi professionali (manutenzione ed enogastronomico), tecnici (chimico e geotecnico) e quello liceale (Liceo classico), e inoltre per conoscere i professori e gli studenti in corso che saranno a disposizione per soddisfare domande e curiosità, ma anche per presentare lezioni dimostrative e attività nei numerosi laboratori, fiore all’occhiello della scuola superiore massetana.