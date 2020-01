Regionali 2020: il Partito comunista presenta i suoi candidati. Appuntamento in città

GROSSETO – A Grosseto, venerdì 10 gennaio alle 21, alla sala Cgil (via Repubblica domenica 80 d/g) si terrà l’incontro del Partito comunista. Presenti il segretario generale Marco Rizzo, il candidato presidente per le elezioni regionali 2020 Salvatore Catello e il capolista regionale Lenny Bottay.

“Invitiamo alla massima partecipazione – dicono dal Partito comunista – per conoscere proposte e candidati principali del Partito comunista per le regionali in Toscana del 2020″.

Per informazioni partito.comunista.grosseto@gmail.com.