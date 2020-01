Recupero di campionato con il Bastia per il Follonica Gavorrano, Vetrini: «Dimenticare il Monterosi»

GAVORRANO – Follonica Gavorrano di nuovo in campo domani allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno per affrontare il Bastia nel recupero della 17esima giornata del girone di andata, rinviata lo scorso 22 dicembre per il forte vento.

Obbligo di svolta per i ragazzi di Paolo Indiani dopo l’amara sconfitta contro la capolista Monterosi, e concentrazione tutta per una partita delicatissima contro una formazione che, come i locali, sta cercando di uscire dalla zona playoff. Gli umbri sono tra l’altro reduci da un pareggio esterno contro l’Aglianese. Il Bastia, avanti al 9’ della ripresa con un gol di Felici, è stato raggiunto al 43’ dall’ex Gavorrano Malotti.

«Abbiamo giocato alla pari con il Monterosi – ha detto il direttore generale Filippo Vetrini – Sul campo non si sono visti assolutamente i venti punti che dividono in classifica le due formazioni. Dobbiamo però dimenticare la gara di domenica scorsa, visto che ci aspetta uno scontro diretto da vincere assolutamente».

Bruni e compagni hanno infatti disputato un gran primo tempo, andando vicini al gol del vantaggio in un paio di occasioni, ma ancora una volta hanno pagato con la sconfitta (la seconda dell’anno tra le mura amiche dopo quella con Foligno) un errore. Un problema, quello degli errori, evidenziato più volte dal tecnico di Certaldo, che ha finito per condizionare il cammino dei biancossoblù. La prima di ritorno ha mostrato una formazione in salute, che ha aggredito e messo in difficoltà il Monterosi per un’ora. Ed è da qui che dovranno ripartire i maremmani per cercare una vittoria che darebbe la necessaria tranquillità per le prossime sfide, a cominciare da quella di domenica prossima contro la Sangiovannese.

Mister Indiani recupera per mercoledì Marco Berardi, che ha scontato il turno di squalifica, e affiancherà probabilmente in mediana Daniel Gemignani, che ha debuttato con la maglia del Follonica Gavorrano disputando un’ottima partita. In attacco si va verso la conferma della coppia composta da Cristian Brega e di Lorenzo Benedetti, alla ricerca della migliore condizione. Non sarà del match il giovane Apolloni, arrivato a dicembre dal Ponsacco, infortunato.

Arbitrerà Angiolari di Ostia Lido con gli assistenti Giudice di Frosinone e Tincani di Roma 2. Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

La classifica del girone E: Monterosi 39; Grosseto 36; Scandicci 34; Albalonga e Grassina 31; Calcio Flaminia 29; Aquila Montevarchi 27; Sangiovannese, Sporting Trestina 24; Foligno Calcio 21; Aglianese e San Donato Tavarnelle 20; Follonica Gavorrano, Cannara 19; Pomezia 18; Bastia 16; Ponsacco 15; Tuttocuoio 10.