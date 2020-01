CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Petardi scoppiati a Capodanno, pneumatici, reti e rifiuti vari è quanto si trova, come segnalato da un lettore, Andrea, nel tratto di spiaggia del lungomare all’altezza della terrazza Maristella, a Castiglione della Pescaia. «Un luogo molto frequentato da famiglie con bambini piccoli , specialmente per le feste ed i fine settimana».

«Non si può far giocare i bambini tra rifiuti pericolosi e spazzatura, sia per l’incolumità dei bambini, che per l’immagine di Castiglione. Le persone non pretendono che venga pulita tutta la spiaggia, ma almeno quei tratti che sappiamo tutti essere molto frequentati» conclude.