Mountain bike: in 60 alla Montelaterone Winter Trails

CASTEL DEL PIANO – La stagione del cicloturismo Uisp è partita alla grande. Vinta la scommessa della Montelaterone Winter Trails, la nuova manifestazione di mountain bike e trekking che ha portato i partecipanti alla scoperta del borgo amiatino e della zona circostante.

Al via della kermesse si sono presentati oltre 60 partecipanti. “Siamo soddisfatti per questo risultato – afferma Giovanni Pettinari, coordinatore cicloturismo Uisp e organizzatore della manifestazione – il movimento continua crescere e ci auguriamo che le manifestazioni in programma nel 2020 possano continuare ad avere successo”.