“Mai più soli. Accanto ai ragazzi contro il cyberbullismo”: incontro con il consigliere regionale

GROSSETO – Il 9 gennaio, alle 16, presso la sede di Cgil di Grosseto, in via Repubblica Dominicana 80/G, la segreteria comunale del Partito democratico di Grosseto ha organizzato l’incontro con Ilaria Giovannetti, consigliere regione Toscana, prima firmataria della proposta di legge in tema di “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, approvata all’unanimità in data 26 novembre scorso.

Si tratta della legge regionale 71/2019 che, preso atto della continua espansione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e dell’incremento dei casi registrati nel nostro territorio, istituisce il Comitato regionale per la lotta al bullismo e cyberbullismo e promuove azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori nei loro contesti di vita, quali le scuole, i luoghi di aggregazione giovanile, gli ambiti sportivi.

L’incontro è aperto a tutti.