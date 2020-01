L’Iti di Manciano in festa per i suoi 50 anni: incontri, musica e brindisi all’insegna della convivialità

MANCIANO – L’Iti Chimici di Manciano compie 50 anni: un momento importante per tutta la comunità e per il territorio.

Fervono i preparativi e siamo ormai alle fasi conclusive che precedono gli eventi veri e propri: il 16 gennaio un momento di riflessione

istituzionale e il sabato 18 gennaio una giornata di scuola aperta: una grande festa collettiva dedicata agli ex allievi e docenti, alla quale è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.

Ci saranno musica, proiezioni di immagini, momenti di incontro tra generazioni. È inoltre in fase avanzata di preparazione un corposo opuscolo, con l’elenco di tutti i nomi dei diplomati, corredato da foto e documenti, che verrà distribuito gratuitamente agli ex allievi e docenti che parteciperanno.

L’incontro festivo impone la previsione di un momento conviviale, un brindisi per celebrare un lieto evento. Anche l’organizzazione del buffet – come già la raccolta delle immagini e dei documenti per la preparazione dell’opuscolo – potrà essere un’importante occasione di condivisione e di collaborazione con le realtà produttive del territorio. Per questo il gruppo di lavoro per il cinquantesimo, formato da docenti, personale Ata e studenti dell’istituto – ha proposto agli ex allievi che gestiscono centri di ristoro o attività commerciali e ai

produttori del territorio con cui l’Istituto ha collaborato positivamente in occasione delle attività di alternanza scuola-lavoro di contribuire alla migliore riuscita – in senso di ospitalità e accoglienza – della festa collettiva: alla loro disponibilità va un sentito e gradito ringraziamento.

Sarà un’occasione in più per mostrare la sensibilità di tutti, l’attestazione di un senso di appartenenza, l’attaccamento e la riconoscenza per un Istituto superiore che tanto ha contribuito alla formazione – tecnica, scientifica, culturale, civile – delle giovani generazioni di questo paese, del suo territorio e di quelli limitrofi.