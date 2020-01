La nuova ciclabile mangiata dalla piena: «In alcuni tratti non c’è più, è durata troppo poco»

GROSSETO – È stata una delle opere più importanti dell’anno in tutta la provincia di Grosseto, forse l’opera simbolo di tutto il 2019.

Stiamo parlando del ponte ciclopedonale sul fiume Ombrone. Inaugurato lo scorso 28 marzo, ha aperto nuove possibilità e un nuovo collegamento tra la città e il Parco della Maremma grazie soprattutto alla ciclabile che dalla zona del Casalone attraverso l’argine del fiume arriva fino al ponte.

Ma è qui che dopo pochi mesi dalla sua realizzazione e dalla inaugurazione che si sono verificati i primi problemi al fondo della pista, rendendo la ciclabile anche pericolosa in alcuni punti. L’ondata di piena, le piogge dei mesi scorsi hanno infatti completamente mangiato pezzi di ciclabile, tanto che si sono formate buche e il fondo è diventato irregolare. Percorrerlo con semplici bici da città o con da bambini con piccole bici può diventare veramente rischioso.

A protestare e a segnalare la situazione già ormai da alcuni giorni sono i grossetani che anche in questi gironi di festa si sono trovati a percorrere a piedi e in bici la ciclabile che soltanto pochi mesi fa era stata lanciata come un grande progetto rivoluzionario e percorsa da sindaco e giunta in bici nel giorno della sua inaugurazione. «Ci sono troppe buche – dicono alcuni cittadini che hanno postato anche sui social le foto della condizione del fondo della pista – ed è pericolosa. Ci sembra che sia durata troppo poco, visto che è stata fatta soltanto pochi mesi fa».

Oggi si presenta come si vede nella foto in alto, nel lato che possiamo definire “cittadino” nella zona della Barca e della Trappola, mentre nella zona di Alberese seppur nel collegamento con Spergolaia c’è un tratto di asfalto che è stato portato via forse dalla piena dei canali di quella zona, è percorribile in modo agevole e presenta problemi soltanto nell’area in prossimità del ponte dove la parte sterrata è piena di buche e sassi.

Insomma una grande opera che in questo momento risulta ferita e che necessita di un intervento straordinario importante perché da gioiello del nostro territorio e da simbolo del 2019 il ponte insieme a quella ciclabile con le buche oggi appare meno luminoso del giorno della sua inaugurazione.