In 70 per la passeggiata con la Befana della Uisp

GROSSETO – La “Passeggiata con la Befana” ha fatto centro. L’evento della Uisp, organizzato nell’ambito della Befana per la Vita, ha visto al via 70 camminatori: nonostante il freddo hanno passeggiato nel centro storico di Grosseto, per sostenere le nobili missioni portate avanti dal Comitato per la Vita.

Da piazza Dante, alla Cavallerizza, dalla Sala Edena corso Carducci per arrivare in piazza Dante: 40 minuti di percorso per rilanciare, ancora una volta, il messaggio di uno stile di vita sano e della mobilità sostenibile, da sempre portato avanti dalla Uisp.

Tra i camminatori c’erano anche il presidente Sergio Perugini, i vicepresidenti Massimo Ghizzani, ormai sempre presente a eventi di questo tipo, e Maurizio Zaccherotti, e il coordinatore dell’atletica, Giosuè Russo.