Il Comitato per la vita raccoglie più di 9mila euro: «Un’Epifania eccezionale»

GROSSETO – E’ stata un’edizione eccezionale quella della Befana del Comitato per la vita che ha inaugurato l’anno della solidarietà 2020. Migliaia di persone in una piazza Dante gremita, festosa, colorata e vissuta di bambini, ragazzi e famiglie.

Il Comitato per la vita anche quest’anno, complice una giornata invernale piena di sole, è riuscito a creare un evento indimenticabile coinvolgendo la città e regalando uno spettacolo bello e suggestivo con la Befana che si è calata da palazzo Aldobrandeschi grazie al fondamentale aiuto dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

“Questa Befana, come tutti gli eventi del Comitato, appartengono a Grosseto e alla Maremma – ha detto il presidente Oreste Menchetti dal palco di piazza Dante –. Siamo travolti da un entusiasmo di amore che ci arriva da tutti questi bambini e dalle loro famiglie. Grazie alla gente il Comitato dal 1983 a oggi è riuscito a raccogliere più di 5 milioni di euro tutti destinati alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore per gli ospedali del territorio e in particolare per il Misericordia di Grosseto”.

E i numeri hanno reso ancor più memorabile questa edizione 2020 della Befana del Comitato: 680 sono state le calze distribuite a offerta e 9.360,22 euro di incasso in cui sono compresi tutti i proventi delle varie manifestazioni collaterali della Befana.

Sul palco di piazza Dante ha fatto il suo debutto anche il piccolo Pietro Terranzani, giovanissimo presentatore. La Befana del Comitato si è recata anche nel reparto di pediatria dell’ospedale Misericordia portando calze, dolci e caramelle ai bambini per un momento di allegria!

Questo risultato è stato possibile grazie a: Vigili del Fuoco di Grosseto, Dipendenti Banca Tema, Gli Amici di Paganico, L’Associazione la Vettoraia che ha messo a disposizione le castagne ed i biscottini, I Butteri della Maremma, Don Franco e la diocesi di Grosseto, Il Presepe Vivente del Sacro Cuore, Il C.I.A.M. con i pony che hanno fatto divertire i bambini, Le signore che durante l’anno hanno cucito le calze, I Briganti di Maremma, U.I.S.P. Grosseto, Le Palestre Pink Lady, Mens Sana e Energia Vitale e un grazie particolare ai tanti volontari che sono stati presenti in piazza.