Calcio, festa e beneficenza al Torneo della Befana dell’Invictasauro

GROSSETO – Grande successo per il primo Torneo denominato La Befana, con il comitato per la Vita di Grosseto e la Asd Invictasauro. La manifestazione, che si è giocata presso il centro sportivo posto a Grosseto in via Lago di Varano, ha visto oltre 400 ragazzi scendere in campo per giocare e divertirsi e 15 società che hanno consentito di formare 44 squadre di ragazzi/bambini, nati negli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014/2015. Grande presenza di baby giocatori e genitori, sia nella mattinata che nel pomeriggio, a riempire in ogni sua parte l’impianto come la tribuna coperta da 200 posti a sedere.

Grande festa nel pomeriggio con l’arrivo della Befana, per la gioia dei numerosi bambini: oltre alle medaglie, sono state offerte cioccolata e caramelle per tutti. Nella circostanza il presidente Paolo Brogelli ha consegnato al Presidente del Comitato della Vita di Grosseto un assegno di 4.000 euro, ovvero il ricavato del Torneo. Brogelli e il responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni ringraziano tutti i genitori presenti che hanno consentito di donare una cifra importante alla predetta associazione, le società che hanno aderito al torneo, tutti i ragazzi e bambini presenti per il loro impegno e i mister, che hanno aiutato alla riuscita della manifestazione di beneficenza.