Agli Esordienti del Follonica Gavorrano il torneo #ilcalcioèdichiloama

FOLLONICA – Al Capannino di Follonica si è consumata la quarta edizione del torneo “#ilcalcioèdichiloama” riservato alla categoria Esordienti 2008. Una manifestazione ottimamente organizzata dalla società, con in testa il responsabile tornei Andrea Nicolella, che ha visto esibirsi sui campi di via Sanzio otto formazioni: Follonica Gavorrano rosso, Follonica Gavorrano blu, Maliseti, Ortonovo, Livorno Sorgenti, Livorno Academy, Virtus Comeana, Costa Etrusca. La vittoria finale è andata al Follonica Gavorrano rosso che ha disputato una serie di brillanti prestazioni, a cominciare dalle tre vittorie di misura nella fase del pomeriggio contro Comeana, Maliseti e Ortonovo. A vincere però è stato soprattutto lo sport. Tutti i partecipanti hanno trascorso una magnifica giornata all’insegna del più sano divertimento e della sportività.

Il Follonica Gavorrano ha schierato Franchi, Alfonsi, Parenti, Pimpinelli, Riva, Presta, Prisco, Nardo, Ginanneschi, Franchellucci, Tonelli, Guarini, Valdrighi, Mucci, Costabile, Lesaj, De Angelis, Spadi, Cascioli, Rocchi, Shira, Mosca, Guelfi, Vitiello, Gaya Almene. All. Massimo Vannetti, Gaetano Barbera.

Altre due formazioni giovanili hanno partecipato al Torneo della Befana, la bellissima manifestazione organizzata dall’InvictaSauro nell’impianto di via Lago di Varano a Grosseto. I Pulcini 2009 del Follonica Gavorrano, allenati da Marco di Fiore si sono confrontati con InvictaSauro A, Nuova Grosseto A, Marina Calcio, Us Grosseto, Invicta Sauro C, Salivoli, InvictaSauro B e Nuova Grosseto B. Quattro le gare disputate, con InvictaSauro C e A, Us Grosseto e Salivoli. La formazione: Campetiello, Peccianti, Mancini, Lilaj, Lusini, Baha, Giovani, Putro, Micheloni, Bassolino. I Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma (nella foto), guidati da Thomas Rotelli, hanno ottenuto tre vittorie sui quattro confronti disputati contro InvictaSauro A, Grosseto, Nuova Grosseto e InvictaSauro B. Al torneo hanno preso parte anche Nuova Grosseto B, Us Grosseto B, Marina Calcio e InvictaSauro C. Questi i Leoni di Maremma: Emanuele Palmieri, Nicola Prisco, Davide Baldanzi, Matteo Morosini, Alexander Rocchi, Lorenzo Gracili, Makar, Gabriele Chiti. All. Thomas Rotelli. Dirigenti accompagnatori Gabriele Chiti e Massimiliano Palmieri.