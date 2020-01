La Luca Consani vince il Torneo della Befana, battuta in finale la Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Al Palagolfo follonichese vittoria del team Luca Consani al Torneo della Befana organizzato dalla Pallavolo Follonica. Ieri mattina il sestetto di Spina aveva ipotecato l’accesso alla finalissima battendo la formazione di Serie C del Volley Rosignano per 2 a 1 non giocando al Top per via del rientro dalle Feste. Nel pomeriggio invece ha battuto le padroni di casa della Pallavolo Follonica, team militante in serie C, per 2 a 0 (20-25 / 17-25). ” Si sono visti progressi positivi di buon auspicio” Così ha commentato il tecnico Spina in previsione dell’attesissima sfida al vertice di sabato prossimo contro il Riotorto.