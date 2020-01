Gli Under 15 del Circolo Pattinatori di nuovo a braccia alzate: Sarzana stracciato

GROSSETO – Seconda vittoria stagionale per la formazione under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto, andata a vincere (6-1) sulla pista dell’Hockey Sarzana nel recupero della seconda di ritorno. I ragazzi di Marco Ciupi hanno dato un’ulteriore dimostrazione della loro crescita tecnica, superando un avversario di buona qualità. I biancorossi hanno spezzato l’equilibrio a metà del primo tempo con una rete di Tognarini, mentre nella ripresa hanno allungato prima con Lumi Burroni, poi con Tommaso Giusti (nella foto di Mimmo Casaburi). I liguri hanno provato a tornare in partita, ma Giusti ha risposto dopo appena 17 secondi al centro di D’Elia. Cardi, a cinque minuti dalla fine, e Montomoli, a fil di sirena, hanno dato la tranquillità ai Pattinatori, che lasciano intravedere buone cose per il 2020.



Sarzana-C.P. Grosseto 1-6

SARZANA: Setola, Zamperini, Cecchinelli, Tommaso Cioffi, Lavagetti, Vanello, Andreoni, D’Elia (1), Alessandro Cioffi, Giuliani. All. Fabrizio Bassani.

C.P. GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Giusti (2), Cardi (1), Tognarini (1), Montomoli (1), Lumi Burroni (1), Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

La classifica: Follonica A 24; Pumas Viareggio e Follonica B 22; Forte dei Marmi 15; Sarzana 9; C.P. Grosseto e Ash Viareggio 6; Siena 3.