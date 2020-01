Buona prestazione degli Esordienti dell’Invictasauro al raggruppamento delle scuole calcio

GROSSETO – Una grande prova degli Esordienti del II anno dell’Invictasauro, nel raggruppamento nazionale riservato alle Scuole Calcio Elite che si è giocato a Grosseto, presso il centro sportivo della Asd del presidente Paolo Brogelli, guidata dai mister Fabrizio Tirocchi e Luciano Betti.



I ragazzi di Grosseto hanno giocato bene vincendo meritatamente con il Siena Nord e la Colligiana e pareggiando con il Siena San Miniato. Nei prossimi giorni uscirà la classifica dei 3 raggruppamenti disputati e la prima classificata , passerà al turno successivo . La speranza di passare il turno da parte della Asd Invictasauro, non è poca: oltre alle prime classificate passeranno 3 formazioni classificate al secondo posto nei raggruppamenti giocati in Toscana. Maurizio Bruni, responsabile tecnico della scuola calcio elite, ringrazia i mister e naturalmente i ragazzi per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora e gli esorta a continuare ad allenarsi con impegno e voglia, perché è l’unico modo per raggiungere i risultati voluti. Lo stesso, nella circostanza, annuncia che la società, nel campionato provinciale primaverile, riservato agli esordienti 2007, ha iscritto una seconda squadra al fine di consentire a tutti i ragazzi di detta categoria, di giocare, crescere, migliorare e divertirsi.

I bambini presenti alla manifestazione sono stati Edoardo Carini, Angelo Cassetta, Matteo Donati, Andrea Ferrini, Samuel Granato, Simone Lazzeretti, Cristian Lorenzoni, Filippo Mariottini, Antonio Nastro, Damiano Porro, Cesare Pozzi, Allegra Rossi, Alessio Sciarri, Giorgio Taverniti, Niccolò Tortora, Niccolò Fiore, Marco Roggiapane e Leonardo Mastacchi.