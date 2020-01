Prima gioia dell’anno per le Under 14 della Gea: vinto il Torneo della Befana a Siena

SIENA – La Gea Basketball Grosseto mette in bacheca il primo trofeo dell’anno grazie alle terribili ragazzine Under 14. Il quintetto allenato da Luca Faragli si è aggiudicato il Torneo della Befana organizzato dal Costone Siena, che si è svolto sabato al PalaNannini.

La Gea ha conquistato il primo posto battendo in semifinale il San Miniato e nella finalissima il Prato, grazie a due belle prestazioni che fanno sorridere la società in vista della seconda parte della stagione. Contro il San Miniato le biancorosse grossetane hanno preso in pugno la gara nella ripresa, mentre contro il Prato (vittorioso in semifinale sul Costone per 48-36) hanno fatto valere dal primo quarto la loro grinta e deteminazione.



Semifinale, Gea Grosseto-Pallacanestro San Miniato 48-40

GEA GROSSETO: Tanganelli 3, Camarri, Scalora 4, Merlini, Landi 10, Nunziatini 9, De Michele 11, Dos Santos, Diddi 3, Parrini, Faragli 8. All. Luca Faragli

Parziali: 16-9, 23-24; 35-33, 48-40.



Finale, Pallacanestro Femminile Prato-Gea Grosseto 51-67

PRATO: Cerboneschi 5, Bruni, Romano 4, Becheri, Geri 9, Grassi 5, Pagliai 4, Ligori 2, Alessandro, Vannucchi 8, Di Sarno 2, Niccolai, Franchino 12.

GEA GROSSETO: Tanganelli 15, Camarri, Scalora 2, Merlini, Landi 9, Nunziatini 20, De Michele 15, Dos Santos, Diddi, Parrini, Faragli 6. All. Luca Faragli

ARBITRI: Cini e Conti.

PARZIALI: 13-17, 31-35; 45-50.