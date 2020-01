Pontedera concreto nel finale, superati 2-0 gli Juniores del Grifone

GROSSETO – Partita che non valeva per la classifica giocata senza pressioni e in maniera piacevole da entrambe le squadre. Grifone in campo con i ragazzi che fin qua hanno avuto meno spazio. Nel primo tempo traversa e gol annullato al Pontedera, mentre i biancorossi hanno fallito due nitide occasioni con Yildiran e Meacci. Nella ripresa il Pontedera segna due volte, entrambe le occasioni su palla inattiva. Da sottolineare il ritorno in campo di Pierangioli e l’esordio tra i pali nella ripresa del giovane Bocchi, classe 2004.

JUNIORES NAZIONALI: Pontedera-Us Grosseto 2-0

US GROSSETO: Mileo, Fattoi, Rosi, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Palmieri, Camerlengo, Meacci , Yildiran, Pineschi. A disposizione: Bocchi, Riitano, Certetti, Pratesi, Pastore, Bojinov, Pierangioli. All. Angeli.

PONTEDERA: Nicoli, Oiani, Vintaloro, Zuccaro, Grella, Senese, Russello, Centofante, Interdonato, Lo Iacono, Izzi. A disposizione: Serafino, Picone, Frixa, Scimone, Accardi, Lazzarini, De Luca, Spaticchia.

RETI: 36’ st Spatticchia, 46’ st Centofante.