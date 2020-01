La Fezzanese prevale di misura, amaro ko per gli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Non basta una buona prestazione agli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano per tornare con un risultato positivo dalla trasferta sul campo della Fezzanese. I ragazzi di Giulio Biagetti si sono arresi (3-2) ai liguri, dopo aver giocato una buona gara e dopo essere stati per due volte in vantaggio. E’ stato un rigore trasformato da Xhafa a portare in vantaggio i maremmani e lo stesso Xhafa ha avuto tra i piedi il pallone del 2-0. La Fezzanese si è fatta vedere con un tiro parato d’istinto da Ombra. A inizio ripresa pareggio dagli undici metri per i locali, ma Luca Costanzo trova immediatamente il 2-1. Al ventesimo Frolla pareggia i conti, mentre a dieci minuti dalla fine il neoentrato Salku risolve la partita approfittando di un disimpegno sbagliato della difesa per non essere considerato in fuorigioco e trafigge Ombra.



“Dispiace perdere così – è il commento amaro di mister Giulio Biagetti – Non ci meritavamo assolutamente la sconfitta. Siamo stati bene in campo e ci siamo battuti con tutte le nostre forze, calando purtroppo fisicamente nel finale. Diciamo che il risultato negativo è stato l’unica nota stonata di una giornata che lascia intravedere buone cose per il girone di ritorno”.

FEZZANESE: Rossi, Russi (1′ st Tonelli), Ascoli, Ambrosi (39′ st Simoni), Piazza, Salku, Scappazzoni, Fabiani, Frolla, Pierotti (9′ st Carlini), Lazzari (30′ st Salku). A disposizione: Moscoloni, Manfredini, Stradini, Franceschini. All. Piergiorgio Bonati.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Curcio, Righini, Barlettai, Cavallini, Yanga (18′ st Molia), Rubegni (17′ st Pacchini), Cordovani, Sili (1′ st Costanzo), Xhafa, Mordini. A disposizione: Mazzi.

MARCATORI: 11 Xhafa (rig.), 11′ st Piazza (rig.), 12′ st Costanzo, 20′ st Frolla, 35′ st Salku.

NOTE: ammoniti Xhafa e Moscoloni.