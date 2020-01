Grosseto: il poker al Trestina vale il nono risultato utile consecutivo

GROSSETO – Ricomincia nel migliore dei modi l’anno per il Grifone: quattro reti al Trestina e nono risultato utile consecutivo. I biancorossi fanno tutto nella prima mezz’ora, andando in vantaggio con Moscati e replicando con Cretella e con la doppietta di Galligani, mentre nella ripresa contengono gli ospiti rischiando forse un po’ troppo. Bene l’esordio di Giunta dal primo minuto, che serve anche l’assist alla prima marcatura di Galligani. Ma facciamo un passo indietro.

Foto di Paolo Orlando

Per la prima del girone di ritorno mister Magrini deve rinunciare a Sabatini, con Sersanti a mezzo servizio che si accomoda in panchina. Esordio da titolare in mezzo al campo per Francesco Giunta, mentre in avanti i biancorossi si affidano ancora una volta al tridente Boccardi, Galligani e Moscati. Il 2020 si apre nel migliore dei modi, con il Grifone che ci metto soltanto quattro minuti a trovare la palla buona: Moscati è bravissimo a danzare sul filo del fuorigioco, addomesticare un lancio in profondità e piazzarlo sul secondo palo per il vantaggio del Grosseto. La giornata è quella giusta e dopo un’altra manciata di minuti arriva anche il raddoppio. L’azione nasce da Cretella che serve Moscati, palla dentro per Boccardi che la protegge e la filtra sempre per Cretella che a tu per tu con Guerri non sbaglia e fa 2-0. Il Trestina non fa in tempo a reagire che i maremmani altre due sberle: Giunta alza la testa e lancia Galligani che s’invola come un treno verso Guerri battendolo con un rasoterra sul primo palo. Qualche minuto dopo è Boccardi a giocare un ottimo pallone e servire ancora a Galligani, scatenato, l’assist del 4-0. Partita senza storia, chiusa dopo appena un quarto d’ora. Prova a riaprirla Khribech, con battendo Barosi sotto porta a tre minuti dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa il Trestina si presenta in campo con la voglia di provarci e dopo appena tre minuti accorcia nuovamente su calcio di rigore con il solito Khribech. Il Grifone prova subito a reagire con Cretella che entra in area e viene steso: i tifosi reclamano il rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Entrano Giani, Sersanti e Fratini per Moscati, Viligiardi e Giunta. Al 22’ deve uscire anche Milani, per infortunio, sostituito da Pizzuto. Un minuto dopo applausi convinti per Cretella che su una palla lanciata al limite dell’area s’inserisce in velocità e in corsa prova il siluro che finisce a fil di palo. Alla mezz’ora ennesimo tentativo dei biancorossi, questa volta con un tiro di Raimo, rimpallato in angolo, al termine di una bella azione avviata da Giani e Pizzuto. Al 37’ Barosi chiude la porta a Khribech, deviando in angolo il tiro a colpo sicuro dell’attaccante bianconero. Gli ospiti trovano anche il gol del 3-4j con Damiano, a tempo scaduto, ma al fischio finale il Grosseto raccoglie tre punti importantissimi per rimanere agganciato al Monterosi, a tre punti dal primo posto.

Us Grosseto-Sporting Trestina 4-3 (4-1)

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Gorelli, Ciolli, Milani (22’ st Pizzuto), Cretella, Viligiardi (15’ st Sersanti), Giunta (20’ st Fratini), Boccardi (38’ st Polidori), Galligani, Moscati (10’ st Giani). A disposizione: Nunziatini, Ravanelli, Pierangioli, Villani. All. Magrini.

SPORTING TRESTINA: Guerri, Fracassini (15 st Santini), Caruso, Gori, Cenerini, Ibojo, Lignani (27’ st Gallozzi), Gramaccia, Benedetti (26’ st Gabellini), Khribech (45’ st Damiano), Belli. A disposizione: Mannarini, Erhabor, Fumanti, Kajmaku, Sorbelli. All. Cerbella.

ARBITRO: Giuseppe Romaniello della sez. di Napoli (Giacomini di Viterbo e Salvatori di Tivoli).

RETI: 4’ Moscati, 9’ Cretella, 13’ e 17’ Galligani, 41’ e 3’ st Khribech, 48’ st Damiano.

NOTE: recupero 0’-5’.