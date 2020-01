BAROSI 6: Comincia con una bella uscita ma perde sicurezza nel corso della gara. Indeciso sul primo gol del Trestina, si rifà chiudendo lo specchio a Khribech al 37’ della ripresa.

RAIMO 6: Al contrario dei compagni parte piano per migliorare strada facendo.

di 19 Galleria fotografica Grosseto-Trestina 4-3 foto di Paolo Orlando









CIOLLI 6.5: Praticamente inoperoso nel primo tempo, mentre nella ripresa deve arginare il risveglio degli ospiti.

GORELLI 6.5: Solito propositore, supporta la manovra con lanci lunghi e sgroppate in avanti. Suo l’assist per Moscati che porta in vantaggio il Grosseto dopo pochi minuti.

MILANI 6: Qualche problemino di troppo nella ripresa dopo il secondo gol ospite. Esce dopo venti minuti per crampi. (Dal 22’ st PIZZUTO 6: Cerca di tamponare come può nel momento più difficile della gara).

VILIGIARDI 6: Primo tempo impeccabile. Fatica un po’ a inizio ripresa quando il Trestina comincia a crederci. (Dal 15’ st SERSANTI 6: Entra in un momento delicato e, nonostante non sia al top della condizione, riesce a dare il proprio contributo).

CRETELLA 7: Segna dopo pochi minuti il gol del 2-0. Nella ripresa prova ad alzare il ritmo e a impensierire il Trestina anche con un gran tiro da fuori.

GIUNTA 6.5: Buono l’esordio dal primo minuto. Suo l’assist per il terzo gol, firmato da Galligani, che sembra mettere la partita in discesa. (Dal 20’ st FRATINI 6: Entra e dà una mano importante alla squadra per far girare palla).

BOCCARDI 7: Mette lo zampino quasi in ogni manovra biancorossa, offrendo a Cretella l’assist del 2-0 e a Galligani quello del 3-0. (Dal 38’ st POLIDORI SV: Scampoli di gara per mantenere la vittoria).

GALLIGANI 7: Imprendibile. Gioca senza dare riferimenti agli avversari e colpendo il Trestina per ben due volte in quattro minuti.

MOSCATI 6.5: Apre le marcature dopo appena quattro minuti. Poi solita partita da gladiatore per tenere alta la squadra. (Dal 10’ st GIANI 6: Veloce e pimpante, subisce di continuo falli ma non demorde e prova a far male in contropiede).

Foto di Paolo Orlando

MAGRINI 6.5: E’ il primo a richiamare la squadra a inizio ripresa, quando gli ospiti cominciano a crederci. Nonostante un calo di concentrazione da parte della squadra, mister Magrini continua a fare risultato con la nona partita utile di fila.