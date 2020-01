Ruba l’incasso da una lavanderia a gettoni: 19enne nei guai

GROSSETO – 500 euro. L’intero importo delle gettoniere della lavanderia a gettoni. L’autore del furto è un ragazzo di 19 anni. Ieri sera qualcuno ha segnalato alla Polizia la presenza di un’auto sospetta in sosta davanti alla lavanderia e con a bordo alcune persone.

Alla guida un ragazzo di 19 anni, albanese. il giovane non è stato in grado di giustificare la propria presenza sul posto. Le immagini del circuito di video sorveglianza hanno mostrato come anche nei giorni precedenti dalla stessa auto erano uscite delle persone che avevano sottratto il denaro dalle gettoniere per un importo totale di circa 500 euro. Nell’auto sono state trovate refurtiva e attrezzi da scasso.

Il giovane è stato accompagnato in Questura dove ha confessato. Denunciato per furto aggravato il questore ha disposto per lui il foglia di via dal comune di Grosseto per due anni.