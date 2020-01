Orbetello, ultimi preparativi per il primo trofeo nazionale della Befana

ORBETELLO – Conto alla rovescia per il primo grande evento del calcio giovanile in laguna con le società Us Orbetello 1908 e Asd Orbetello scalo alle prese con l’imponente organizzazione. Il torneo vedrà confrontarsi 28 squadre in due diverse categorie Primi Calci 2011 e Pulcini 2009 anche con la partecipazione di squadre professionistiche; autorizzato dalla FIGC, accoglierà squadre provenienti da tre regioni, che si sfideranno presso le strutture dello storico stadio Vezzosi e il campo sportivo Dogali Moralli disputando fino a 4 gare in contemporanea. Per la categoria 2011 il torneo si disputerà il 5 gennaio mentre per i 2009 appuntamento al 6 gennaio.

“Stiamo mettendo il massimo impegno in questo evento in cui crediamo tantissimo – hanno detto i dirigenti delle società lagunari – e che ha riscosso un successo oltre le nostre aspettative viste le adesioni che abbiamo ricevuto; cercheremo di presentare al meglio il torneo per far divertire i ragazzi e dare l’occasione ai genitori di trascorrere una giornata a Orbetello”.