L’almanacco del Giunco: il 4 gennaio sulla radio va in onda per la prima volta La Corrida

GROSSETO – Sabato 4 gennaio, santi Ermete e Caio martiri, il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.49. Accadeva oggi:

871 – Battaglia di Reading: Ethelred del Wessex viene sconfitto da un esercito invasore danese.

1432 – Il mercante veneziano Pietro Querini trova rifugio a Røst in Norvegia, in seguito ad un naufragio.

1493 – Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio.

1642 – Guerra civile inglese del XVII secolo: Re Carlo I d’Inghilterra attacca il Parlamento.

1717 – Paesi Bassi, Inghilterra e Francia firmano la Triplice Alleanza.

1762 – L’Inghilterra dichiara guerra a Regno di Spagna e Regno di Napoli.

1847 – Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti.

1854 – Scoperta delle Isole Heard e McDonald da parte del Capitano William McDonald.

1863 – Nasce ad Amburgo la Chiesa Neo-Apostolica.

1884 – A Londra viene fondata la Fabian Society.

1896 – Lo Utah diventa il 45º stato degli USA.

1919 – Inizia la Rivolta spartachista

1936 – Billboard Magazine pubblica la sua prima Hit Parade.

1947 – Il sindacalista Accursio Miraglia viene assassinato dalla Cosa Nostra.

1948 – La Birmania ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1951 – Guerra di Corea: le truppe cinesi e nordcoreane occupano Seul.

1958 – Il satellite artificiale Sputnik 1 appartenente all’Unione Sovietica si frantuma a causa dell’attrito al rientro nell’atmosfera.

1962 – A New York entra in funzione un treno che funziona senza manovratore.

1967 – Donald Campbell muore quando il suo Bluebird K7 si schianta durante un tentativo di battere il record mondiale di velocità sull’acqua.

1968

– Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai.

– Jimi Hendrix, in tournée in Scandinavia, danneggia la sua camera d’albergo e viene arrestato a Stoccolma.

– Viene costituita la città di Lamezia Terme, dall’unione amministrativa dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia Lamezia.

1972 – Rose Heilbron diventa il primo giudice donna del Regno Unito.

1974 – Il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale richiesto dal Comitato di indagine del Senato sullo Scandalo Watergate.

1999 – Un gruppo armato spara sui musulmani sciiti in preghiera in una moschea di Islamabad, uccidendo 16 persone e ferendone 25.

2004

– Mikhail Saakashvili vince le elezioni presidenziali in Georgia.

– Giungono al centro NASA di Pasadena (California) le prime immagini rilanciate dalla sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte.

2007 – Il 110º Congresso degli Stati Uniti d’America elegge Nancy Pelosi come la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America.

2010

– Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 m.

– Muore all’età di 94 anni Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto alle 2 bombe atomiche lanciate ad Hiroshima e a Nagasaki.

2011 – Eclisse parziale di Sole (centralità a h 9.51) visibile da Europa, Africa e Asia centro-occidentale.

Fonte: il.wikipwdia.org