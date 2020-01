La capolista Monterosi in visita al Follonica Gavorrano nella prima di ritorno

GAVORRANO – Il girone di ritorno del campionato di serie D si apre con un incontro di cartello allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno per Follonica Gavorrano, che riceverà la visita della capolista Monterosi. Per i ragazzi di Paolo Indiani è una sfida terribile e allo stesso tempo affascinante. La società biancorossoblù in queste ultime settimane ha lavorato duro per mettere a disposizione del tecnico di Certaldo una rosa competitiva, in grado di poter recuperare le posizioni perdute nel girone di andata e far diventare la squadra una delle protagoniste, come era nelle aspettative della vigilia.

Privo del mediano follonichese Marco Berardi, che deve scontare un turno di squalifica, e dell’infortunato Apolloni, il Follonica Gavorrano si presenta a questa supersfida con un gruppo motivato, pronto alla battaglia, che nelle ultime settimana è cresciuto a vista d’occhio (straordinario il primo tempo di Albano Laziale) e che sembra finalmente pronto a cambiare marcia, a lasciare la centro bassa classifica per salire nei quartieri nobili. Non è da escludere l’impiego dall’inizio dei due nuovi centrocampisti Francesco Torelli (arrivato dal Ponte S.Pietro) e Daniel Gemignani (ex San Donato Tavarnelle), ingaggiati dal direttore generale Filippo Vetrini per dare spessore al centrocampo in un 3-5-2, che vedrà in attacco la coppia d’oro Cristian Brega-Lorenzo Benedetti (50 reti in due nella passata stagione di serie D, rispettivamente con Ponsacco e Pianese).

“La nostra squadra è in salute, sta crescendo gara dopo gara – sottolinea Filippo Vetrini – ma servirà una super prestazione per avere ragione di una squadra che ha perso solo una delle diciassette partite disputate finora”.

La formazione laziale, una delle favorite per la vittoria finale, ha disputato infatti una prima parte di stagione sempre al comando e nel mercato di riparazione si è ulteriormente rinforzata con gli arrivi dell’attaccante brasiliano Renan Pippi e dell’esperto centrocampista Paolo Capodaglio. Chiari segnali che la formazione allenata da David D’Antoni punta alla serie C. All’andata, sul sintetico di Monterosi, la gara è stata decisa da un gol di Manuel Angelilli al 26’ del primo tempo.

Questi i convocati: Wroblewski, Niccolò Carcani, Placido, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Ferraresi, Curcio, Torelli, Pardera, Gemignani, Grifoni, Consonni, Cordovani, Rosa Gastaldo, Lepri, Guazzini, Benedetti, Brega e Lombardi. Arbitrerà Bozzetto di Bergamo assieme a Conte di Napoli e Cumbo di Agrigento. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 1a di ritorno: Aglianese-Bastia, Aquila Montevarchi-Ponsacco, Calcio Flaminia-Sangiovannese, Follonica Gavorrano-Monterosi, Grassina-Albalonga, Us Grosseto-Trestina, Pomezia-Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle-Foligno, Scandicci-Cannara.

La classifica: Monterosi 36 punti; Grosseto 33; Scandicci e Albalonga 31; Grassina 28; Calcio Flaminia 26; Sangiovannese, Sporting Trestina e Aquila Montevarchi 24; Foligno Calcio 21; Follonica Gavorrano, Aglianese, Cannara 19; San Donato Tavarnelle e Pomezia 17; Bastia e Ponsacco 15; Tuttocuoio 9.