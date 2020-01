GROSSETO – Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto e il Comitato per la vita di Grosseto. Domani 5 gennaio, alle 14:30, in Piazza Dante a Grosseto, la befana scenderà dal palazzo della provincia con l’ausilio dell’autoscala dei Vigili del fuoco.

Come per gli anni precedenti, il 6 gennaio, alle 15 presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Orbetello, in collaborazione con la Pro loco di Orbetello, la befana a bordo di un’autobotte distribuirà dolciumi ai bambini. A seguire, alle 17,30, il corpo bandistico di Orbetello si esibirà in un concerto.

Anche ad Arcidosso, grazie alla collaborazione dei Vigili del fuoco e della Pro loco, il 6 gennaio alle 15:30 la befana si calerà dal palazzo comunale, distribuendo dolci ai bambini.