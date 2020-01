Coppa Grosseto: Vets Futsal e Tpt Pavimenti a due cifre, L’Approdo vince a tavolino

GROSSETO – Non si interrompe l’attività di calcio a 5 e 7 Uisp neanche durante le festività natalizie. C’è stata l’occasione, infatti, di completare la fase preliminare di Coppa di calcio a 5 e di giocare un recupero di campionato di calcio a 7.

COPPA GROSSETO

Cinque le gare disputate per la Coppa di calcio a 5, che hanno così completato il quadro della fase a gironi della manifestazione. Nel gruppo A il Vets Futsal piega 11 a 4 i Good Vibes e guadagnano l’accesso al tabellone principale come seconda classificata dietro l’Istia Campini: Fabbri e Rossi sono gli artefici del successo. Nel girone D termina in parità (5-5) la sfida tra prime della classe tra Fc Mambo e Sporting Talamone, con Soro e compagni che si classificano al primo posto grazie alla miglior disciplina e differenza reti: determinante il poker di Tony Corridori, con il team di Biozzi però che ottiene un risultato di prestigio. Nel gruppo F la Tpt Pavimenti consolida la prima posizione con il largo 18 a 6 sullo Scansano: nel primo tempo Nasini tiene in gara i rossoverdi, ma nella ripresa si scatenano Trotta e Canuzzi che griffano la vittoria; al secondo posto nel raggruppamento si afferma l’Istia Longobarda dopo il 9 a 3 sull’Iss Pro Evolution: funziona l’accoppiata Passalacqua-Belli. Nel girone L l’Approdo Fc accede al Tabellone Pro con la vittoria a tavolino contro l’Aston Villa.

CAMPIONATO CALCIO A 7 GROSSETO (RECUPERO)

Nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di calcio a 7 spettacolare pareggio (3-3) tra Ink Ind. Tattoo Studio e Fc Braccagni: i gialloverdi sono trascinati dal tris di Michele Mori, contrastato dalla doppietta di Guerrini e dall’acuto di Orlando.