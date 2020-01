Buona prova per le Under 13 della Pallavolo Grosseto al torneo del Dream Pisa

PISA – Buona prova per le giovani Under 13 della Pallavolo Grosseto nel Torneo organizzato dalla Dream Volley di Pisa che ha visto la partecipazione di 12 squadre provenienti da varie regioni. Il quinto posto finale lascia un po’ di amaro in bocca alle grossetane che hanno perso una sola gara al Tie Break contro la squadra del VBC Viterbo che si è aggiudicata il torneo.

Prima gara del girone di qualificazione vinta nettamente per 2/0 contro La Spezia. Seconda gara contro Viterbo è stata la partita più bella e intensa del Torneo, le grossetane si sono portate in vantaggio nel primo parziale (25/22), hanno avuto anche una palla match nel secondo set che le laziali sono riuscite ad annullare chiudendo la frazione con il punteggio di 26/28. Set di spareggio che ha visto ancora una volta VBC Viterbo imporsi per 13/15. Semifinale quinto ottavo posto vinta contro Olimpia Firenze per 2/1 e finale 5/6 posto vinta nettamente contro La Fenice Roma. Il tecnico Rossano Rossi si è detto soddisfatto per il buon tasso tecnico espresso dalle ragazze anche se non al completo. Nell’occasione sono state inserite nel gruppo Lara Pettorali, Emma Rossi e Clara Balestri, quest’ultima anno 2010. Nell’arco del torneo tutte le atlete hanno avuto modo di entrare e di ben figurare, dando il proprio contributo. Cdp Branca Grosseto: Bonocore Gaia, Pettorali Lara, Tizzi Gaia, Innocenzi Nicole, Allegro Sara, Bianchi Alessandra, Balestri Rachele e Clara, Riitano Sara e Rossi Emma. All. Rossi Rossano, secondo allenatore Cardarelli Sabrina, Dirigente Elisa Totti.