Uisp, il cicloturismo arriva all’Amiata con la Montelaterone Winter Trails

MONTELATERONE – Il cicloturismo targato Uisp sbarca sul Monte Amiata. Lo fa con la Montelaterone Winter Trails, domenica 5 gennaio, doppio evento tra mountain bike e trekking alla scoperta dell’incantevole borgo e della zona circostante. Il percorso in mountain bike con pedalata assistita, di 30 chilometri, sarà con le guide Federico Bindi e Ludovico Bartolomei.

Il trekking di 10 chilometri, invece, avrà come guida Erika Morganti. Ritrovo alle 8,30 in piazza Del Popolo a Montelaterone con partenza alle ore 9. Prevista anche una piccola sosta all’interno del paese vecchio di Arcidosso: al villaggio di Babbo Natale sarà offerto uno spuntino dalla pro loco. Quota di partecipazione di 12 euro, compreso aperipranzo all’arrivo. L’evento è organizzato in collaborazione con il circolo Arci La Brizza, per info 0564969066.