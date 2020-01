tuttoweekend: un fine settimana ricco di eventi. Tutti i festeggiamenti della Befana in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 3 GENNAIO

ARCIDOSSO – Tanti presepi, grandi, piccoli o piccolissimi sono stati allestiti nelle vie di Salaiola (Arcidosso), minuscolo paese amiatino che sembra a sua volta un presepe. I suoi abitanti e l’associazione l’Aquilaia tengono molto all’iniziativa, che fonde lo spirito natalizio con la tradizione e la poesia: accanto ad ogni presepe si possono infatti trovare dei versi, a formare un percorso interiore oltre che una piacevole passeggiata. I presepi saranno visibili fino al 6 gennaio 2020. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA –L’associazione Ristoratori Castiglionesi, in collaborazione con il Centro commerciale naturale, organizza per il weekend del 3, 4 e 5 gennaio “Le soste del gusto invernali”, un’edizione alternativa alle “Soste del gusto”, evento che si svolge durante l’estate per le vie centrali di Castiglione della Pescaia. Il tema di questa edizione è lo street food natalizio: i nove ristoranti aderenti diventeranno soste di un itinerario all’insegna del gusto dove turisti e residenti si potranno fermare per prendere il piatto proposto e mangiarlo per le vie illuminate di Castiglione. LINK

GROSSETO – L’ultimo film di Ken Loach inaugura l’anno del Cinema Stella. Da giovedì 2 fino a lunedì 6 gennaio è in programma “Sorry We missed you”, presentato all’ultimo festival di Cannes in concorso. LINK

Sabato 21 dicembre alle 11 è stata inaugurata, all’ex-Frantoio, al Centro Visite del Parco della Maremma, la mostra, formata da 14 pannelli bilingue (italiano/inglese), dal titolo “Leonardo da Vinci un genio…di cuoco”, curata da Elisabetta Del Dottore ed organizzata dalla Ati Guide di Maremma. Fino al 7 gennaio 2020 sarà possibile visitare la mostra, ospitata al Parco della Maremma, attraverso la quale sei potrà approfondire la conoscenza del celeberrimo artista e inventore toscano. LINK

Un pomeriggio-sera di convivialità, gioco e amicizia. Lo propongono la parrocchia di Santa Lucia e l’Ordine francescano secolare, che per il 3 gennaio hanno organizzato la tombolata solidale presso il salone della casa famiglia Il Sole, in viale Uranio. Tutte le informazioni a questo LINK.

La Galleria d’Arte “Il Quadrivio” è giunta al suo terzo Natale. Per l’occasione, la titolare Patrizia Zuccherini organizza una mostra di artisti vari sul tema della Natività “La magia del Natale”. La mostra, inaugurata mercoledì 18 dicembre, e sarà visibile fino al 6 gennaio prossimo con orario 16-19. LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA – “La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 6 gennaio 2020. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Con “Tesori di famiglia” la città di Massa Marittima ripercorre le tappe dell’associazionismo cooperativo mettendo in mostra foto e oggetti e dando spazio ai ricordi e alle testimonianze, dal passato ai giorni nostri, con una mostra presso la biblioteca comunale “Gaetano Badii” in Piazza XXIV Maggio. La mostra resterà visitabile fino al 6 gennaio 2020. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14-19; giovedì e sabato 9-13. Le scuole possono prenotarsi: Tel. 0566.906293 (orari di apertura della biblioteca). LINK

MONTE ARGENTARIO – A Porto Ercole (Monte Argentario) il nuovo anno inizia all’insegna dell’energia e della spiritualità della musica gospel e spiritual. Venerdì 3 gennaio, nel teatro della Parrocchia di Sant’Erasmo e San Paolo della Croce, si esibirà Ginger Brew, cantante ghanese di spessore internazionale, special guest del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, storico coro gospel italiano diretto da Carla Baldini. LINK

PITIGLIANO – A Pitigliano fino al 6 gennaio 2020, nel Museo di Palazzo Orsini, piazza Fortezza Orsini, è esposta la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, promossa dalla Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, con una interessante pubblicazione scientifica a corredo. LINK

SORANO – La Pro loco di Sorano presenta la trilogia della Compagnia della Femia venerdì 3 gennaio alle 21 con “Da qui all’eternità”, sabato 4 gennaio alle 21 con “Al centro della terra”. Il terzo appuntamento “Di fronte al fronte” si terrà lunedì 27 gennaio, giornata della memoria, alle 14. Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Niccolò IV Orsini di Sorano. Più informazioni a questo LINK.

Al museo di San Mamiliano a Sovana (Sorano) prosegue sino al 6 gennaio la mostra a cura di Stefano Lumini con il materiale per il wargame dell’Associazione fiorentina battaglie di scala. LINK

A Sorano, sino al 6 gennaio, si può visitare nel centro storico la mostra di presepi artistici, giunta all’ottava edizione e organizzata dalla Pro Loci di Sorano. LINK

SABATO 4 GENNAIO

Il meraviglioso spettacolo della natura va ogni giorno in scena nella spettacolare Riserva Naturale Diaccia Botrona. In inverno ancor di più. Non fartelo raccontare, vivilo. In questo periodo di festa regalati momenti unici a diretto contatto con la natura. Gli appuntamenti previsti sono per il 4, il 5 e il 6 gennaio. Come partecipare a questo LINK.

Sabato 4 gennaio, ultimo dei cinque appuntamenti del calendario gratuito di laboratori natalizi organizzati nei musei del Comune di Castiglione della Pescaia. Dalle 11 alle 12:30 per i bambini dai 5 ai 12 anni, all’interno del Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, accompagnati eccezionalmente dalla “vecchia signora” amica dei più piccoli, si terrà una caccia al tesoro. Ingresso gratuito, info e prenotazione: 0564 927241 museovetulonia@libero.it.

A partire dalle 16 a Palazzo Centurioni, nel cuore del borgo medioevale andrà in scena “Pirati”, lo spettacolo teatrale, a ingresso gratuito per bambini e famiglie. Si susseguiranno sul palcoscenico pirati, creature terribili, ma anche eroiche, avventuriere capaci di divertimento, trasgressione, forti passioni; paladine del coraggio, sprezzanti del pericolo. Il pubblico potrà assistere a straordinarie avventure tra mari in tempesta, mostri marini, strani personaggi, luoghi esotici e meravigliosi per celebrare la magia che sta dietro ogni storia pirata nell’immaginario fantastico dei bambini.

GROSSETO – La Befana “volante” inaugura l’anno della solidarietà per il Comitato per la Vita, l’associazione che dal 1983 si dedica a reperire fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore trasformando le donazioni in strumenti, macchinari, interi locali e nuove tecnologie per gli ospedali del territorio, in particolare per il Misericordia di Grosseto. Il 4 e 5 gennaio verranno offerte le “calze” dalla simpatica vecchina che scenderà dal cielo, calandosi dal Palazzo della Provincia con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, per distribuire dolciumi e caramelle a tutti i bambini in una piazza animata dai canti dei “Briganti di Maremma”, con la sfilata del Presepe Vivente e i pony per una passeggiata nel centro storico. Una festa che ormai da anni coinvolge l’intera comunità. Il programma giornaliero completo a questo LINK.

Sabato 4 gennaio nuovo appuntamento rivolto ai bambini al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Questa volta va in scena “La Befanite”, teatrino delle ombre che racconterà la “vera” storia della Befana. E in più, tante caramelle per tutti. Spettacoli alle ore 16:30/17:15/18. Età consigliata: 4-8 anni. Ingresso: 1 euro. Per info e prenotazioni: 0564 488752.

MASSA MARITTIMA – Al Complesso Museale di San Pietro all’Orto, corso Diaz 36, a Massa Marittima, dal 22 agosto al 6 gennaio 2020 potrete visitare la mostra del fotografo Riccardo Zipoli dal titolo “Confini di passaggio. Trenta fotografie (1972 – 2017)”. LINK

